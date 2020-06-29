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На Тернопольщине правоохранители вытащили мужчину из петли

На Тернопольщине правоохранители вытащили мужчину из петли
14:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: flickr.com
В Тернопольской области в лисополосе мужчина пытался совершить самоубийство, повесившись на дереве. Ему помешали правоохранители. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"В понедельник, 29 июня, около 2 часов ночи во время патрулирования местности, сотрудники группы реагирования патрульной полиции заметили в лесном массиве вблизи села Ладычин, Теребовлянского района, неизвестный силуэт. Подойдя ближе они увидели мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством через повешение" , - говорится в сообщении.

Незнакомец уже был в петле, когда правоохранители подошли к нему. Они сняли земляка и предоставили ему домедицинскую помощь до приезда скорой. Им оказался житель села Микулинци, Теребовлянского района, 1998 года рождения.

"Благодаря оперативной и слаженной работе, жизнь мужчине удалось сохранить. Сейчас он находится в медучреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Придя в себя, земляк поблагодарил полицейских за то, что спасли его от необдуманного поступка", - рассказали в полиции.

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Сведения о событии внесены в Журнал единого учета сообщений и обращения граждан. По данному факту проводится проверка, полицейские выяснят обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Николаеве нашли повешенным тело 10-летнего мальчика.

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Украина, Тернополь, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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