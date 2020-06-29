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В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует нормам

В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует нормам
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Всего было исследовано 93 пробы морской воды.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава по результатам анализа проб морской воды, взятых в период с 19 по 25 июня.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 13 проб (пляжи г. Одесса, а именно: 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", - информируют в лабораторном центре.

В то же время сообщается, что на санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб - все отвечали гигиеническим требованиям.

Как сообщалось, Одесский морской порт заявил о ликвидации загрязнения водной поверхности нефтепродуктами, вытекшими в море с потерпевшего крушение в 2019 году танкера «Делфи» (Delfi).

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Одесса, Пляж.

Автор:

Телеграф
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