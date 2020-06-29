В курортной Кирилловке на пляже задержан мужчина с гранатой: видео

В Запорожской области на пляже в Кирилловке полиция задержала мужчину с гранатой. Мужчина до задержания пытался скрыться.

В курортном поселке Кириловка (Запорожская область) накануне произошел необычный инцидент - на пляже был задержан мужчина с гранатой.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на информацию очевидцев.

"Полицейские устроили погоню и задержали вооруженного мужчину. Известно, что он пытался скрыться на своем авто. Надеть на него наручники удалось на пляже в районе базы отдыха "Хортица", - говорится в сообщении.

Граната, по словам очевидцев, оказалась боевой. При задержании ее изъяли, а мужчина при этом оказывал сопротивление полиции. Правоохранители информацию об инциденте пока официально не комментировали.

Как сообщалось, в Новомосковске Днепропетровской области на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. Пострадавший скончался в больнице.