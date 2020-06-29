На выезде из Одессы образовались огромные пробки

Из-за больших очередей автомобилей, которые образовались в понедельник на выезде из города Одессы в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана, движение осуществляется по двум полосам в направлении столицы. Об этом в Facebook информирует Патрульная полиция Одесской области.
"В связи с большим количеством транспорта, который уезжает из города Одесса в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана, движение осуществляется по двум полосам в направлении Киева. Легковой транспорт, движущийся в направлении Одессы, осуществляет объезд моста по следующему маршруту: поселок Болгарка, Зоряное, Палеевка, Алтестовое", - отметили в полиции.
По информации правоохранителей, на месте работают экипажи патрульных, которые осуществляют регулирование и контроль за движением транспортных средств.
Движение грузовых автомобилей будет осуществляться отдельным маршрутом с помощью патрульных полицейских.