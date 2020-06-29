Во Львове торжественно открыли мурал, посвященный Василию Слепаку

Во Львове на улице Дорошенко торжественно открыли мурал, посвященный всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Василию Слепаку.

В понедельник, 29 июня, в четвертую годовщину со дня смерти украинского солиста Парижской национальной оперы, волонтера, участника боевых действий на Востоке Украины Василия Слипака на улице Дорошенко в центре Львова открыли мурал с его изображением.

"Наша основная задача, чтобы зритель открыл для себя месседж: здесь объединены две личности Василия - воина и культурного деятеля. Конечно, первая - больше, ибо она в контексте сырой земли, это последний его бой, подсвеченный сценическими софитами", - отметил Святослав Владыка, руководитель группы художников "Sacred Universe", которая работала над проектом.

По его словам, это третий мурал, созданный в рамках проекта "Гении микрорайонов". Всего их планируется шесть.

Мурал называется "Наш Слипак - вечный миф". На войне у Василия был позывной "Миф", сокращенно от Мефистофель, из оперы "Фауст". Ария Мефистофеля была любимой у Слипака, и он часто её исполнял.

Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, мурал имеет двойное значение: во-первых, это монументальное искусство, а с другой стороны - это эстетический вид городских зданий и благоустройство города.

На открытии мурала выступила Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик", воспитанником и гордостью которой был Слипак.

Как сообщалось, оперный певец Василий Слипак много лет жил и работал во Франции, в парижской опере. С началом войны на Донбассе вернулся в Украину, пошел добровольцем на фронт в 2015 году. 29 июня 2016 года участвовал в освобождении одного из сел Донетчины, где и был убит вражеским снайпером. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Слипак - кавалер ордена "За мужество" I степени, Герой Украины, кавалер ордена "Золотая Звезда".