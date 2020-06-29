Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали фанов новым совместным фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились новым фото

Во Львове торжественно открыли мурал, посвященный Василию Слепаку

Во Львове торжественно открыли мурал, посвященный Василию Слепаку
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове на улице Дорошенко торжественно открыли мурал, посвященный всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Василию Слепаку.

В понедельник, 29 июня, в четвертую годовщину со дня смерти украинского солиста Парижской национальной оперы, волонтера, участника боевых действий на Востоке Украины Василия Слипака на улице Дорошенко в центре Львова открыли мурал с его изображением.

"Наша основная задача, чтобы зритель открыл для себя месседж: здесь объединены две личности Василия - воина и культурного деятеля. Конечно, первая - больше, ибо она в контексте сырой земли, это последний его бой, подсвеченный сценическими софитами", - отметил Святослав Владыка, руководитель группы художников "Sacred Universe", которая работала над проектом.

По его словам, это третий мурал, созданный в рамках проекта "Гении микрорайонов". Всего их планируется шесть.

Мурал называется "Наш Слипак - вечный миф". На войне у Василия был позывной "Миф", сокращенно от Мефистофель, из оперы "Фауст". Ария Мефистофеля была любимой у Слипака, и он часто её исполнял.

Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, мурал имеет двойное значение: во-первых, это монументальное искусство, а с другой стороны - это эстетический вид городских зданий и благоустройство города.

На открытии мурала выступила Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик", воспитанником и гордостью которой был Слипак.

Как сообщалось, оперный певец Василий Слипак много лет жил и работал во Франции, в парижской опере. С началом войны на Донбассе вернулся в Украину, пошел добровольцем на фронт в 2015 году. 29 июня 2016 года участвовал в освобождении одного из сел Донетчины, где и был убит вражеским снайпером. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Слипак - кавалер ордена "За мужество" I степени, Герой Украины, кавалер ордена "Золотая Звезда".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Мурал, Василий Слепак.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
Черновицкая область смягчает карантин: запустят внутриобластное сообщение и откроют рестораны
На Буковине ослабляют карантин: откроют спортзалы и рестораны
Опрос: Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
Летняя аллергия: развенчиваем главные мифы, которые мешают бороться с проблемой
Летняя аллергия: развенчиваем главные мифы, которые мешают бороться с проблемой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь