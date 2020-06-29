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Надвигается буря: киевлян предупреждают о грозе

Надвигается буря: киевлян предупреждают о грозе
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В последний день июня в Киеве ожидается гроза. Киевлян призывают быть осторожными во время непогоды.

В Киеве днем 30 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Днем 30 июня в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

  • Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не касаться металлических входных дверей.

  • На природе следует спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться по одному, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

  • Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

  • При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщалось, 30 июня в западных, северных и центральных областях, 1 июля в восточной части Украины кратковременный дождь, гроза, ночью 30 июня в Карпатах и на Закарпатье местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

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Все по теме:

Киев, Погода, Киевляне, Гроза.

Автор:

Телеграф
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