Поваленные деревья и затопленные улицы: на Мариуполь обрушилась непогода

29 июня на город Мариуполь Донецкой области обрушилась непогода. В результате некоторые улицы в прямом смысле ушли под воду, сломаны деревья, а общественный транспорт приостановил работу.

Сегодня в Мариуполе Донецкой области из-за бури с грозой и сильного дождя некоторые улицы залило водой, остановился коммунальный электротранспорт.

Из-за непогоды обесточена часть города, повалено много деревьев. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

Об этом сообщает сайт Мариупольского горсовета.

"Сегодня в Мариуполе выпало большое количество осадков. Преимущественно, в Кальмиусском и Левобережном районах. Коммунальные службы работают над выявлением всех повреждений и ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

По словам директора КП "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" Виталия Донева, в связи с большим количеством осадков временно не работали троллейбусы и трамваи.

"По состоянию на 18.00, троллейбусы уже начинают свою работу. Также бригады работают над возобновлением движения трамваев по проспекту Никопольскому и проспекту Металлургов, в районе 7-го проезда", - отметил руководитель ГТТУ.

Как сообщил первый заместитель городского головы Михаил Когут, для ликвидации последствий непогоды в городе задействовано 4 бригады ГКП зеленого строительства, 4 бригады Спасательной аварийной водолазной службы, 2 бригады ККП "Мариупольавтодор". Привлечена техника "Водоканала" и "Теплосети". Сотрудники компании ДТЭК работают над возобновлением электроснабжения.

"Для выяснения всех обстоятельств руководители районов тесно держат связь с КСНами и ОСМД, а руководители предприятий самостоятельно проводят объезд по городу для определения всех проблемных ситуаций", - подчеркнул Когут.

По информации СМИ, из-за непогоды обесточена большая часть города, а во время ливня на некоторых улицах было столько воды, что она почти полностью накрывала легковушки.