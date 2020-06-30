"Мощный удар под дых автомобилистам": магазин на Троещине выставил сотню "неубиваемых" велосипедов

"Тем временем, сеть магазинов Фейсбайк без оглашения войны, вероломно ввезла на Троещину около сотни "вечных" прокатных велосипедов из Германии. Пока что их продают по 6 тысяч, но возможно потом еще скидки будут", - написал Селик.
В магазине уверяют, что велосипеды "вечные" и "неубиваемые" благодаря карданному валу вместо цепи, безкамерным покрышкам и цельнометаллическим дискам, а также барабанным тормозам спереди и дисковому сзади.
Тем не менее, данное удовольствие может "похвастаться" солидными 25 килограммами веса (и это без корзины).
"По сути - это еще один удар под дых автомобилистам. И серьезная заявочка на потребность в увеличении сети велодорожек в Киеве", - добавил Селик.