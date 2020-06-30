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Меньше нарушений "тишины", но больше взрывов: ОБСЕ дала отчет о ситуации на Донбассе

Меньше нарушений "тишины", но больше взрывов: ОБСЕ дала отчет о ситуации на Донбассе
03:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в субботу 50 взрывов в Донецкой области и 30 взрывов на Луганщине. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 153/2020 от 29 июня 2020 года.

"В период с вечера 26 до вечера 27 июня в Донецкой области СММ отметила меньшее количество нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (примерно 40), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (25 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большую часть взрывов, зафиксировано в районах к западу от оккупированной Горловки, к северу от оккупированного Донецка, а также на северо-восток и юго-западнее подконтрольной правительству Авдеевки.

С вечера 27 до вечера 28 июня Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем меньше взрывов (10), если сравнивать с предыдущей эпохой. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от Донецка, а также на восток и юг от н. п. Гнутове (подконтрольный правительству, 90 км на юг от Донецка).

"В период с вечера 26 до вечера 27 июня в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 160 взрывов)", - сообщили в СММ.

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С вечера 27 до вечера 28 июня Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня и большее количество взрывов (30), если сравнивать с предыдущей эпохой.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км на запад от Луганска) и северо-восток от участка разведения в районе Золотого.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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