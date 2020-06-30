На Донбассе двое украинских защитников получили ранения

За минувшие сутки, 29 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 12 раз открывали огонь по силам ООС. Боевики применили запрещенное оружие: противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Украинские военные открыли ответный огонь, поэтому испытав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей огневой активности. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук утром 30 июня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Свободный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Крымского и Луганского противник неоднократно в течение суток открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а защитников Южного захватчики провоцировали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Не было тишине и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник активизировал свои огневые действия у Старогнатовка, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия", - сказано в сообщении штаба.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщает разведка, украинские защитники удерживая оборону, действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. При этом ранили двух захватчиков.

Как сообщалось ранее, 27 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в субботу 50 взрывов в Донецкой области и 30 взрывов на Луганщине.