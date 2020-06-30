В Днепре ночью горело общежитие, всех жильцов успели эвакуировать

В Днепре в ночь на 30 июня в общежитии медицинской академии в комнате на пятом этаже произошел пожар. Всех жильцов удалось эвакуировать еще до прибытия пожарных.

В Днепре 30 июня произошел пожар в общежитии медицинской академии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В комнате на пятом этаже произошло возгорание. До прибытия пожарных всех жильцов успели эвакуировать.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из комнат здания на пятом этаже. Все студенты вышли на улицу до прибытия спасателей. Сообщается, что пострадавших и погибших в результате пожара нет. О причинах возникновения пожара не сообщается.

В 3:19 пожар удалось локализовать, а в 3:28 ликвидировать. Огонь повредил вещи и мебель на площади 18 кв.м.

Как сообщалось, в Днепре на проспекте Слобожанском 29 июня в кондитерской-пекарне спасатели тушили пожар.