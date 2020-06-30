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В Киеве протестуют профсоюзы

В Киеве протестуют профсоюзы
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф
Представители профсоюзов вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале. Участие в акции принимают около тысячи человек.

Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве акцию против принятия законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)" (№2681).

Началась акция протеста под зданием Верховной Рады, впоследствии колонна протестующих отправилась под Офис Президента Украины.

Протестующие утверждают, что законопроект №2681 ограничивает права и гарантии деятельности профсоюзов, требуют отозвать этот документ из Верховной Рады и подчеркивают, что профсоюзную реформу нужно проводить только с участием самих профсоюзов.

Также участники акции требуют изъять из законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (№2275)" статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.

Организаторы акции отмечают, что также требуют от властей остановить продвижение законопроекта "О труде", который ранее был зарегистрирован в ВР под номером 2708, они его называют "антисоциальным" и таким, который "нарушает права граждан". В Федерации профсоюзов отмечают, что доработанный нынешним правительством документ направлен на внедрение упрощенных подходов к реформированию трудового законодательства и разрабатывался без учета украинских реалий в сфере труда, широких публичных дискуссий и профессионального обсуждения.

Кроме этого, участники акции требуют отозвать с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову за "проведение антисоциальной политики и антигуманной позиции по отношению к гражданам Украины".

Как сообщалось, законопроект №2681 был зарегистрирован в Верховной Раде в декабре 2019 года. Согласно пояснительной записке, целью принятия акта является приведение в соответствие положений Кодекса законов о труде Украины и закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" с современными условиями труда, а также ликвидация дублирования функций профессиональными союзами, как субъекта, которому они вообще неприсущи.

Одновременно с тем документ, по словам его авторов, гарантирует право работника на участие в профессиональных союзах с целью защиты своих трудовых и социально-экономических прав и интересов. В настоящее время документ находится на рассмотрении в профильном комитете ВР.

В марте 2020 года Кабинет министров Украины отозвал законопроект "О труде" №2708, который был зарегистрирован в ВР в декабре 2019 года. Федерация профсоюзов Украины выступала против этого законопроекта, потому что он "ограничивает права работников".

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Профсоюзы.

Автор:

Телеграф
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