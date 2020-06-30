В Киеве завтра отключат холодную воду: список районов

1 июля в нескольких районах Киева отключат холодную воду в связи с ремонтными работами.

В столице в нескольких районах завтра, 1 июля, отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" на своей странице в Фейсбук.

"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - говорится в сообщении.

В частности, воду отключат 1 июля с 9:30 до 2 июля 8:00 по следующим адресам:

- ул. Ревуцкого, 40, 42в,

- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

Также 1 июля с 9:00 до 19:00 отключат воду на ул. Кирилловская, 99.

Как отмечается, 1 июля с 10:00 до 21:00 останутся без воды:

- ул. Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

- ул. Лабораторная , 8

- ул. Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101

В "Киевводоканале" просят извинения за временные неудобства и напоминают о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщалось, в мае Виталий Кличко заявил, что исключает возможность повышения тарифов на холодную воду и водоотведение.