В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу: есть раненый, полиция ввела оперативный план

В Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу и ранил 45-летнего местного жителя. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, проводится розыск, в области введен оперативный план "Сирена".

В Ивано-Франковске полицейские устанавливают причины стрельбы, в результате которой ранен мужчина. Об этом пресс-служба полиции сообщила на своей странице в Фейсбук.

В сообщении сказано, что 30 июня неизвестный мужчина начал стрелять и ранил местного 45-летнего жителя.

Сообщение о происшествии поступило на спецлинию "102", и указано, что в Ивано-Франковске по ул. Деповская, 192 неизвестный устроил стрельбу.

Прибыв на место преступления, правоохранители установили, что пострадавший получил огнестрельное ранение и госпитализирован в больницу.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства стрельбы. В Ивано-Франковской области введен оперативный план "Сирена", проводится розыск, опрашиваются свидетели. В рамках расследования полицейские изучают наличие камер видеонаблюдения.

Напомним, 29 июня в Днепропетровской области возле магазина между двумя мужчинами возник вооруженный конфликт. 42-ний мужчин выстрелил и смертельно ранил местного жителя.