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Среда, 01.07.2020

Бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: видео

Возле временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы. По словам военных, предатель из СБУ Александр Ходаковский, который в 2014 году под руководством россиян сформировал в Донецке батальон боевиков Восток, "засветил" на своем видео с позиций определенные моменты: их использовали для планирования операции ВСУ. "Товарищи предатели и россияне! Чаще освещайте на медиаресурсах позиции оккупационных войск, помогайте нам", - сыронизировали в 54-й бригаде.
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Донецк, Боевики, ВСУ, ООС.
10:29 Сегодня Телеграф
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