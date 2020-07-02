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Четверг, 02.07.2020
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Коронавирус в Ровенской области: за сутки зафиксировано 60 новых случаев

Коронавирус в Ровенской области: за сутки зафиксировано 60 новых случаев
Обновлено 00:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В Ровенской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19, всего в области 3877 случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 1 июля в Ровенской области подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.

Так, новые случаи заражением коронавируса SARS-CoV-2 обнаружены в:

  • 25 жителей из города Ровно;
  • 2 из города Дубно;
  • 5 из Ровенского района (по одному из пгт Оржив, пгт Квасилов, села Заставье, села Грабов, села Заря)
  • 8 из Рокитновского района (пгт Рокитное - 1, пгт Томашгород - 2, села Масевичи, села Вежица, села Дроздынь, села Старое Село, села Остки).

Глава ОГА сообщил, возраст больных от 6 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3877 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнения вызваны COVID-19, 70 случаев - летальные", - отметил Коваль.

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Коваль отметил, что преодолели болезнь 1870 жителей области. Выздоровели 64 человека с Гощанского, Дубенского, Острожского, Ровенского районов и города Ровно.

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Все по теме:

Ровенская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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