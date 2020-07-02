Коронавирус в Ровенской области: за сутки зафиксировано 60 новых случаев

В Ровенской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19, всего в области 3877 случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.