Коронавирус в Ровенской области: за сутки зафиксировано 60 новых случаев

"По состоянию на вечер 1 июля в Ровенской области подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Так, новые случаи заражением коронавируса SARS-CoV-2 обнаружены в:
Глава ОГА сообщил, возраст больных от 6 до 78 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3877 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнения вызваны COVID-19, 70 случаев - летальные", - отметил Коваль.
Коваль отметил, что преодолели болезнь 1870 жителей области. Выздоровели 64 человека с Гощанского, Дубенского, Острожского, Ровенского районов и города Ровно.