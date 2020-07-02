Судья из Волновахи выезжала в ОРДЛО по поддельному паспорту

В суд направлено обвинительное заключение в отношении судьи Волновахского районного суда Донецкой области, обвиняемой в использовании заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что судья, пренебрегая предостережениями установленного порядка выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте оказывала пограничникам паспорт с собственным фото, но под другим именем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в четверг вечером

В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в ГБР дали отчет о ходе "дел Майдана".