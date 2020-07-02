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Наводнения на Закарпатье и Буковине: Военные помогают ликвидировать последствия

Наводнения на Закарпатье и Буковине: Военные помогают ликвидировать последствия
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.mil.gov.ua
Военнослужащие ВСУ оказывают помощь гражданскому населению в ликвидации последствий наводнения в Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"1 июля 34 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины привлекались к ликвидации последствий непогоды в населенном пункте Стрелецкий Кут, Кицманского района Черновицкой области.

Также от 534-го отдельного инженерно-саперного батальона "Тиса" были задействованы 4 военнослужащих и 2 единицы техники: грузовой автомобиль и военный экскаватор в населенном пункте Лопушное, Межгорский район Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в готовности к ликвидации последствий наводнения находятся 922 военнослужащих ВС Украины и 148 единиц военной техники, которая технически исправна и готова к выполнению задач.

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Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье погибли 3 человека вследствие стихии.

Всего в результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

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Все по теме:

Украина, Закарпатье, Буковина, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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