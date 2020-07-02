Во Львове вновь закрыли ночные развлекательные заведения

Львовские ночные развлекательные заведения приостановили свою работу из-за коронавируса.

Сегодня, 2 июля, во Львове на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением Covid-19 в городе, принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений, передает "Гал-инфо".

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории г. Львова., г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудне", - говорится в решении комиссии.

Также сегодня комиссия внесла уточнения в решение, которое было принято вчера:

"Пункт 2.4. решение внепланового заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 01.07.2020, протокол № 42 изложить в новой редакции: "2.4. Рекомендовать учреждениям общественного питания, которым разрешена деятельность в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, организовать свою работу до 22.00, но не позднее установленного режима роботи".

Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.