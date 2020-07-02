В здании СБУ в Одессе следователи ГБР проводят обыски

В здании СБУ в Одесской области проходят обыски.

В помещении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области проходят обыски из-за разоблачения преступной группы под руководством подполковника СБУ на вымогательстве 250 тыс. долларов США у предпринимателя за неразглашение подробностей гибели нардепа.

Об этом сообщает ГБР.

"В настоящее время следователи ГБР проводят санкционированные судом обыски по местам жительства фигурантов уголовного преступления и в помещении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 года требовали от гражданина средства в сумме 250 тыс. долларов за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие.