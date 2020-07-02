Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020 по физике: сколько абитуриентов приняли участие и когда будут результаты
ВНО 2020 по физике: сколько абитуриентов приняли участие и когда будут результаты
Устенко: В Украине инфляция находится на исторически низком уровне
Устенко: В Украине инфляция находится на исторически низком уровне
Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)
Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

В здании СБУ в Одессе следователи ГБР проводят обыски

В здании СБУ в Одессе следователи ГБР проводят обыски
Обновлено 23:48 Чт, 2 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: ГБР
В здании СБУ в Одесской области проходят обыски.

В помещении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области проходят обыски из-за разоблачения преступной группы под руководством подполковника СБУ на вымогательстве 250 тыс. долларов США у предпринимателя за неразглашение подробностей гибели нардепа.

Об этом сообщает ГБР.

"В настоящее время следователи ГБР проводят санкционированные судом обыски по местам жительства фигурантов уголовного преступления и в помещении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 года требовали от гражданина средства в сумме 250 тыс. долларов за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, СБУ, ГБР.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
03 Зубная боль: как помочь самому себе
04 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
05 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс за день
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Прорыв в фэшн-индустрии: &quot;солнечная&quot; модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь