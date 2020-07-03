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В Запорожье чиновник ОГА погорел на взятке в 15,5 тыс. грн

В Запорожье чиновник ОГА погорел на взятке в 15,5 тыс. грн
01:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112.ua
В Запорожье госчиновнику сообщено о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды.

Начальник управления Запорожской областной государственной администрации попался на получении взятки в размере 15,5 тыс. грн за положительное решение вопроса, связанного с работой приемных пунктов металлургического перерабатывающего предприятия, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, сотрудники управления стратегических расследований в Запорожской области, следственного управления Нацполиции в регионе, а также прокуратуры Запорожской области задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 15,5 тыс. грн высокопоставленным чиновником Запорожской облгосадминистрации (ОГА).

Следствием установлено, что руководитель управления Запорожской ОГА вымогал деньги за возобновление действия ранее отмененного акта обследования приемных пунктов специализированного металлургического перерабатывающего предприятия.

Чиновнику объявлено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Взятка, Запорожье.

Автор:

Телеграф
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