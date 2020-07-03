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Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом

Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
02:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Мэр Коломыи Игорь Слюзар заразился коронавирусной инфекцией.

Мэр Коломыи в Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заболел COVID-19.

По его словам, протекание болезни проходит бессимптомно, сообщил он на странице в Facebook.

«Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких пока симптомов. Самочувствие хорошее», — написал Слюзар.

Он также добавил, что у одного из его заместителей тоже подтвердили инфицирования коронавирусом.

«Мы с семьей идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование», — добавил мэр.

Также Слюзар сообщил, что по состоянию на 2 июля в Коломыйской ОТГ 54 человека заболели коронавирусом, из них 34 пациента выздоровели, а 4 — умерли от осложнений.

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Коломыя, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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