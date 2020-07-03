Оккупанты Луганщины устроили перестрелку со своим дезертиром

Украинская разведка сообщила, что оккупанты в Луганской области устроили перестрелку со своим дезертиром.

По данным разведки, 28 июня в населенном пункте Любимовка, что на временно оккупированной территории Луганской области, представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых “милиционеров” и пытался вывести и спрятать трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник автомобиля, сообщили в штабе.

“Так называемая “милиция” отправила на вторую попытку задержания бойцов “батальона специального назначения „Беркут“. Ополченец так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по „беркутовцам“, из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Наверное у бывшего „ополченца“ уже не было чем отбиваться”, — написали украинские военнослужащие.

“Известно, что жертвами “ополченца”, которые были в составе первой группы “МВД ЛНР” стали Бикинин Руслан Рушанович, 22.09.1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20.09.1984 г.р. оба находятся в БД “Миротворец”, — резюмировали в сообщении штаба.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что каждая из бригад украинских военных в районе ООС будет усилена Javelin.