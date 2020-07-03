Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

Во Львове стационары в городских больницах наполнены на 95%

Во Львове стационары в городских больницах наполнены на 95%
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Стационары во львовских больницах забиты на 95%.

Наполненность коек в городских медицинских учреждениях Львова составляет 95%, заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Зуб отметил, что в течение последней недели наблюдается некоторая стабилизация количества обнаруженных положительных ПЦР-анализов на COVID-19, однако количество заболевших все ещё остается высоким.

"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - заявил он.

"Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически наполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - подчеркнул Зуб.

По его данным, в больнице скорой помощи госпитализированы 70 человек, из которых 5 в реанимации, 4 – на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-й больнице – более 80 человек, и ещё 70 человек госпитализированы в 8-й городской больнице.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области было подтверждено 152 новых случая COVID-19. В общей сложности в области инфицированы 5882 человека, 157 из них скончались, 873 пациента выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Больница, Владимир Зуб.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
03 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
04 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
05 40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
&quot;Я требую наказания этих подонков!&quot; Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь