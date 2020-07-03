Во Львове стационары в городских больницах наполнены на 95%

Стационары во львовских больницах забиты на 95%.

Наполненность коек в городских медицинских учреждениях Львова составляет 95%, заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Зуб отметил, что в течение последней недели наблюдается некоторая стабилизация количества обнаруженных положительных ПЦР-анализов на COVID-19, однако количество заболевших все ещё остается высоким.

"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - заявил он.

"Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически наполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - подчеркнул Зуб.

По его данным, в больнице скорой помощи госпитализированы 70 человек, из которых 5 в реанимации, 4 – на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-й больнице – более 80 человек, и ещё 70 человек госпитализированы в 8-й городской больнице.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области было подтверждено 152 новых случая COVID-19. В общей сложности в области инфицированы 5882 человека, 157 из них скончались, 873 пациента выздоровели.