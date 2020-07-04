В Мариуполе от коронавируса выздоровели почти все пациенты

В Мариуполе выздоровели 112 из 131 пациента с коронавирусом.

В Мариуполе Донецкой области с начала карантина уже выздоровели 112 из 131-го пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом 3 июля сообщили в Мариупольском городском совете.

"На сегодня в городе зарегистрирован 131 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. 112 пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что за все время пандемии в Мариуполе зарегистрирован один летальный случай в больнице интенсивного лечения.

Также сообщается, сейчас в городе на лечении находятся 29 человек, из которых 20 - с диагнозом коронавирус, и 9 с подозрением на данную болезнь. На исследование в референс-лабораторию отправили 40 проб. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за лицами 70, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 24 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции.

Напоминаем, в Украине по состоянию на 3 июля лабораторно подтверждены 46 763 случаи COVID-19, за сутки - 876 новых случаев.

В Донецкой области со дня объявления карантина зарегистрированы 597 случаев коронавирусной болезни, из них 10 летальных, 219 человек выздоровели.