В Старобельском СИЗО проверят соблюдение прав несовершеннолетних

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов поручил прокуратуре Луганской области провести комплексную проверку Старобельского следственного изолятора.
Об этом сообщает прессслужба Офиса Генерального прокурора Украины.
"По предварительной оценке, условия содержания несовершеннолетних не в полной мере соответствуют нормам Европейской конвенции о защите прав человека, Европейским пенитенциарным правилам и требованиям Закона Украины "О предварительном заключении"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время рабочей поездки на Донбасс заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов посетил Старобельский следственный изолятор в Луганской области, где содержится 7 несовершеннолетних заключенных, с целью мониторинга состояния соблюдения их прав.
Мамедов поручил прокуратуре Луганской области провести комплексную проверку Старобельского СИЗО с привлечением соответствующих специалистов, в том числе в области образования и медицины, санитарно-эпидемиологического, противопожарного обеспечения. Он также обратил внимание на необходимость предоставления правовой оценки соблюдению прав несовершеннолетних на образование, досуг, социально-психологическую помощь, медицинское обслуживание, а также обеспечение материально-бытовых, санитарно-гигиенических условий содержания и социальной защиты.
Он отметил, что во время проверки особое внимание следует обратить на соблюдение требований Закона Украины «Об образовании». В частности, обеспечение конституционного права на высшее образование, полноту охвата обучением детей, не имеющих полного общего среднего образования, обеспечение их учебниками, компьютерной техникой, условия для дистанционного обучения и самообразования несовершеннолетних во время карантина, а также наличие индивидуального подхода к социально-психологической и воспитательной работе с несовершеннолетними.