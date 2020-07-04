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Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В семи областях Украины число выздоровевших за сутки от Covid-19 превысило число заболевших.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 7 из 24 областей Украины, еще одной области - не изменилось, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (176), Киеве (118), Волынской (92) и Ровенской областях (91).

Всего за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтвержден 21 новый случай заболевания Covid-19, и 30 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеют 610 человек (на 9 меньше, чем днем ранее);
  • в Волынской области подтвержден 92 новых случая заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 795 человек (на 70 больше за сутки);
  • в Днепропетровской области 7 новых случаев заболевания, случаев смерти за сутки не зафиксировано, выздоровели 24 человека. Сйчас болеют 128 человек (на 17 меньше за сутки);
  • в Донецкой области новых случаев заболевания не зафиксировано. 3 выздоровления, один человек умер. Сейчас болеют 416 человек (на 4 меньше за сутки);
  • в Житомирской области 12 новых случаев заболевания и 53 - выздоровления, сейчас болеют 467 человек (на 41 меньше за сутки);
  • в Закарпатской области 88 новых случаев заболевания, 12 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 113 человек (на 76 больше за сутки);
  • в Запорожской области выявлено 9 случаев заболевания, случаев смерти за сутки не зафиксировано, выздоровели 2 человека, сейчас болеют 127 человек (на 7 больше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 54 новых случаев заболевания, выздоровели 21 человек, случаев смерти не зафиксировано. Сейчас болеют 1 366 человек (на 33 больше за сутки);
  • в Киеве 118 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 36 - выздоровления, сейчас болеют 3 582 человека (на 80 больше за сутки);
  • в Киевской области 45 новых заболевших за сутки, 100 человек выздоровели, сейчас болеют 1 193 человек (на 55 меньше за сутки);
  • в Кировоградской области 4 случая заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеют 67 человек (на 2 меньше за сутки);
  • в Луганской области новых случаев заболевания не зафиксировано, один человек выздоровел за минувшие сутки, болеют 23 человека (на 1 меньше за сутки);
  • во Львовской области подтверждено 176 новых случая заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 17 ранее заболевших выздоровели, сейчас болеют 5 010 человека (на 157 больше за сутки);
  • в Николаевской области 5 новых случаев заболеваний на Covid-19 и 5 выздоровевших, сейчас болеют 152 человека;
  • в Одесской области 43новых случаев заболевания и 35 случаев выздоровления, сейчас болеет 989 человек (на 8 больше за сутки);
  • в Полтавской области нет новых случаев заболеваний, выздоровлений и смертей за минувшие сутки. Сейчас болеют 35 человек;
  • в Ровенской области 91 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 87 человек выздоровели, сейчас болеют 1 950 человек (на 3 больше за сутки);
  • в Сумской области 4 новых случая заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 56 человек (на 3 меньше за сутки);
  • в Тернопольской области 35 новых случая заболевания и 16 - выздоровления, сейчас болеют 766 человек (на 19 больше за сутки);
  • в Харьковской области 56 новых случаев заболевания, 3 ранее заболевших умерли, 21 – выздоровел, сейчас болеет 1 033 человек (на 32 больше за сутки);
  • в Херсонской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти за сутки не зафиксировано, один человек выздоровел. Сейчас болеют 12 человек (на 1 меньше за сутки);
  • в Хмельницкой области 6 новых случаев заболевания и 17 – выздоровления, сейчас болеет 220 человек (на 11 меньше за сутки);
  • в Черкасской области 4 новых случаев заболевания и 12 человек выздоровели, сейчас болеют 114 человек (на 8 меньше, чем днем ранее);
  • в Черновицкой области 37 новый случай заболевания, 72 человека выздоровели, сейчас болеет 2 667 человек (на 37 меньше за сутки);
  • в Черниговской области 6 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 404 человека (на 6 больше, чем днем ранее).

В Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, выявлено 914 новых случаев Covid-19, 000 из числа ранее заболевших 597 выздоровели, 15 умерли.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 4 июля 46 677 человек, выздоровевших – 21 155, умерли 1 227 человек.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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