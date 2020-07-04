В центре Киева драка со стрельбой: есть раненые, полиция задержала 10 человек

В центре Киева на улице Бассейной произошла массовая драка с оружием, в результате пострадали три человека.

В Печерском районе столице на улице Бассейной сегодня, 4 июля, произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции города Киев.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение, что на летней площадке возле торгового центра происходит массовая драка и слышны выстрелы.

На место происшествия прибыли семь экипажей патрульных, а также следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранителям удалось установить, что изначально между двумя компаниями возник словесный конфликт, после чего завязалась драка, один из участников достал оружие и начал стрелять.

Вследствие конфликта женщина получила ранение ноги, медики оказали ей помощь на месте происшествия. Еще двое участников драки получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

Полицейские задержали и доставили в районное управление полиции 10 человек. Для экспертизы изъяли пистолет и гильзу.

О причинах драки не сообщается. Полиция открыла уголовное дело по статье хулиганство. Участникам грозит до семи лет лишения свободы.

О стрельбе также сообщает издание "Киев оперативный". Паблик публикует видео и сообщает, что драка произошла в 4 утра в "Арене" на Бессарабской площади.

Как сообщалось, на Прикарпатье неизвестный устроил стрельбу и ранил местного жителя. Полиция объявила стрелка в розыск и введен оперативный план в области.