Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать
Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать
День независимости США: как в условиях эпидемии и протестов американцы отмечают государственный праздник
День независимости США: как в условиях эпидемии американцы отмечают праздник
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

В центре Киева драка со стрельбой: есть раненые, полиция задержала 10 человек

В центре Киева драка со стрельбой: есть раненые, полиция задержала 10 человек
14:24 Сегодня Телеграф
В центре Киева на улице Бассейной произошла массовая драка с оружием, в результате пострадали три человека.

В Печерском районе столице на улице Бассейной сегодня, 4 июля, произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции города Киев.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение, что на летней площадке возле торгового центра происходит массовая драка и слышны выстрелы.

На место происшествия прибыли семь экипажей патрульных, а также следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранителям удалось установить, что изначально между двумя компаниями возник словесный конфликт, после чего завязалась драка, один из участников достал оружие и начал стрелять.

Вследствие конфликта женщина получила ранение ноги, медики оказали ей помощь на месте происшествия. Еще двое участников драки получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

Стрельба на Французском бульваре в Одессе: задержаны семь подозреваемых

Полицейские задержали и доставили в районное управление полиции 10 человек. Для экспертизы изъяли пистолет и гильзу. 

О причинах драки не сообщается. Полиция открыла уголовное дело по статье хулиганство. Участникам грозит до семи лет лишения свободы. 

О стрельбе также сообщает издание "Киев оперативный". Паблик публикует видео и сообщает, что драка произошла в 4 утра в "Арене" на Бессарабской площади.

 

Как сообщалось, на Прикарпатье неизвестный устроил стрельбу и ранил местного жителя. Полиция объявила стрелка в розыск и введен оперативный план в области. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Стрельба, Происшествие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
05 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
В МОН рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь