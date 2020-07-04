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Визит Зеленского в Одессу: президент посмотрел на затонувший танкер Delfi

Визит Зеленского в Одессу: президент посмотрел на затонувший танкер Delfi
17:06 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский знакомится с состоянием ликвидации последствий аварии танкера "Delfi".

Об этом сообщает Офис Президента в Фейсбуке.

Как сообщалось, 22 ноября 2019 г. танкер-бункеровщик Delfi сорвало с якоря во время шторма и снесло в сторону одесского пляжа "Дельфин", где он сел на мель.

17 июня на совещании в Одесской ОГА при участии представителей АМПУ и владельца танкера Delfi председатель ОГА Максим Куцый напомнил, что начался туристический сезон, и предложил убрать затонувший танкер с городского пляжа до 25 июня. В случае срыва срока к ликвидационным работам должны приступить специалисты Одесского филиала Администрации морских портов Украины.

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Впрочем, по состоянию на 25 июня танкер не был поднят с мели, а пресс-служба Администрации морских портов Украины обнародовала заявление, в котором говорится, что в настоящее время "отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы самостоятельно, от своего имени, убрать судно DELFI. Такое право, согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств ".

В АМПУ уточнили, что специалисты Одесского порта смогут начать поднятие танкера после 20 июля, если владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта, а Госэкоинспекция предоставит соответствующий документ о том, что танкер DELFI представляет "непосредственную угрозу загрязнению окружающей среды". Кроме того, владелец судна должен документально подтвердить готовность компенсировать ГП "АМПУ" расходы на проведенные работы.

Организационно АМПУ к этому подъему готова еще с 1 апреля 2020 г. (первоначального срока, установленного капитаном порта). Тендерная документация отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.

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Однако по состоянию на 23 июня Администрация морпортов получила официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверения в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно.

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Одесса, Владимир Зеленский, Delfi.

Автор:

Телеграф
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