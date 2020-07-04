День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"

4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в вечерней сводке.

"С начала суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что неподалеку Павлополя, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников оккупанты остановили свою активность. Потери оккупантов уточняются.

В течение текущих суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.