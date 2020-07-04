Подтоплены дома, подмыты мосты: на Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды

Во Львовской области в результате непогоды подтоплены сотни домов, пешеходных переходов, подмыты мосты. Мероприятия по ликвидации последствий подтоплений продолжаются, передает прессслужба ГСЧС во Львовской области.

Как сообщили в пресс-службе, 3 июля поступило сообщение, что в результате осложнения погодных условий (осадки в виде дождя), в 3-х населенных пунктах Старосамборского района разлилась река Катинка.

В результате проведенного мониторинга ситуации ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, в течение 4 июля установлено, что подтоплено:

в с. Старява Старосамборского района 138 жилых домов, 138 подвалов жилых домов, 149 хозяйственных построек, 210 колодцев, 211 приусадебных участков, 7 га сельскохозяйственных угодий. Укреплены 5 м берега ручья, положены 70 мешков.

в с. Лопушница Старосамборского района 85 жилых домов, 85 подвалов жилых домов, 142 колодца, 92 хозяйственные постройки, 158 приусадебных участков, 4 га сельскохозяйственных угодий, 10 пешеходных переходов через реку, 10 транспортных переездов через реку, 0,045 км дороги местного значения. Отсутствует подъезд к 20 домам. Также осуществляется чистка русла реки Катинка.

в с. Катино Старосамборского района 18 жилых домов, 18 подвалов жилых домов, 34 колодцы, 23 хозяйственные постройки, 39 приусадебных участков, 2 га сельскохозяйственных угодий, 10 пешеходных переходов через реку, 8 транспортных переездов через реку, 0,02 км дороги местного значения, 2 моста подмыты.

Для проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды из подвалов жилых домов и колодцев, а также работ по расчистке русла реки было привлечено 30 человек личного состава 4 единицы спецтехники также 7 мотопомп и 1 глубинный насос, сообщили в ГСЧС.

"Мероприятия по ликвидации последствий подтоплений продолжаются", - добавили спасатели.