"Суд" в Крыму не будет открывать дело против имама Бекирова за пятничную молитву

В Симферопольском районном суде прошло судебное заседание по "делу имама Асана Бекирова".

В оккупированном Крыму мировой "суд" отказал в привлечении к административной ответственности имама Асана Бекирова, против которого так называемая прокуратура открыла "дело о незаконной миссионерской деятельности".

Об этом в видео, размещенном Крымской солидарностью в Facebook, сообщил адвокат Рустем Кямилев.

"В Симферопольском районном суде состоялось судебное заседание по "делу имама Асана Бекирова". В ходе заседания суд не удовлетворил протест прокурора", - сообщил адвокат.

По его словам, административное дело в отношении Бекирова было возбуждено по части 4 статьи 5.26 (незаконная миссионерская деятельность) КоАП РФ за проведение пятничной службы (намаз) по просьбе мусульман села Заречное Симферопольского района.

Однако, подчеркнул Кямилев, административное дело было возбуждено "с существенными нарушениями, что повлекло к невозможности привлечения Асана Бекирова к административной ответственности".

Как уточнил адвокат, защита указала, что "в протоколе об административно-правовом нарушении не было указано в отношении какого лица проводится административное дело", а также "в протоколе не было указано место проживания Асана Бекирова".

Кроме того, "протокол об административно-правовом нарушении открывало одно лицо, а подписывало – другое лицо".

"Эти существенные нарушения, на которые указала защита, явились основанием того, что судья мирового участка 75 вынесла законное и обоснованное решение об отказе привлечения к ответственности Асана Бекирова", - резюмировал адвокат Кямилев.

Напомним, в оккупированном Крыму так называемый мировой суд города Алушты оштрафовал имама Юсуфа Аширова на 5 000 рублей (около 2 тысяч гривен) за "незаконную миссионерскую деятельность".

Всего в Крыму зафиксировано шесть подобных преследований в отношении различных религиозных организаций в "мировых судах". По данным Крымской правозащитной группы, на полуострове возбуждено, как минимум, 78 административных производств в отношении религиозных организаций и их членов. В рамках этих производств вынесено штрафов на сумму не менее 905 500 рублей (345 222 грн).