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В Киеве установят новый фонтан (Фото)

В Киеве установят новый фонтан (Фото)
23:51 Сб, 4 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook
Фонтан со скульптурой Архистратига станет уже вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка".

В Киеве в верхней части парка “Владимирская горка” установят новый фонтан, частью которого станет скульптура Архистратига Михаила.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке", - написал Кличко.

По его словам, на днях создали 3D-модель скульптуры из специального "пластилина" и начали ее сканировать. Далее скульптуру будут частями выливать из бронзы и соединять их. А вот основа композиции уже готова.

"Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", по Михайловского Златоверхого собора. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА", - отметил Кличко.

Кличко сообщил, что фонтан со скульптурой Архистратига станет уже вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост.

Также Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как изготавливают скульптуру Архистратига Михаила.

Напомним, новый "сухой" музыкальный фонтан протестовали в Сырецком парке в Киеве.

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Киев, Фонтан.

Автор:

Телеграф
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