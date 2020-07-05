На Одесчине в 20-метровой трубе школьной котельной нашли тело парня

В Одесской области обнаружили тело парня, которого разыскивали как без вести пропавшего.

Сегодня, 4 июля, тело 17-летнего юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной, передает пресс-центр ГУ НП в Одесской области.

"Сегодня, 4 июля, тело юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной. Предварительная причина смерти - самоубийство", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели, сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 30 июня. На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность. Сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти погибшего.

Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняются.