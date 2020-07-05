На Буковине уже более 5 тыс человек заболели коронавирусом

На Буковине растет число зараженных коронавирусом.

По состоянию на 4 июля общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области составляет 5002.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Количество больных на коронавирус в Черновицкой области пересекло отметку в 5 тысяч. Число инфицированных лиц с первого установленного случая – 5002. 4 июля подтверждено еще 30 новых случаев заражения COVID-19. Всего лабораторный центр обработал 282 образца. От вируса сегодня выздоровели 39 человек", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Украине за минувшие сутки заболели 914 человек, из них 74 ребенка и 63 медработника. Было госпитализировано 196 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 47 677 человек. Из них 3 тыс. 456 детей и 6 тыс. 907 медработников. Выздоровели 21 тыс. 155 человек, умерли - 1 тыс. 227 человек.