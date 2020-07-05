На границе с Польшей задержали львовянина с крупной партией наркотиков

Житель Львова пытался провезти через границу с Польшей килограмм амфетамина.

Сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей гражданина Украины, пытавшегося переместить через границу почти 300 таблеток экстази и почти килограмм амфетамина, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"В субботу, 4 июля, около 13:00 на территории Международного автомобильного пропуска "Шегини" Львовской таможни специалисты УСБУ во Львовской области задержали 27-летнего львовянина, пытавшегося перевезти через границу партию психотропных веществ: почти 300 таблеток экстази и около килограмма амфетамина", -- указано в сообщении.

Отмечают в прокуратуре, мужчина спрятал психотропные вещества в одежде, а сам через пеший переход направлялся в Польшу.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. В понедельник задержанному изберут в суде меру пресечения.