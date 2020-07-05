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Должны были проводить ВНО: на Тернопольщине коронавирус обнаружили у восьми учителей

Должны были проводить ВНО: на Тернопольщине коронавирус обнаружили у восьми учителей
02:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Из-за выявленной инфекции их отправили на изоляцию.

В Тернопольской области по состоянию на 4 июля коронавирус COVID-19 подтвердили у восьми местных учителей, которые должны были участвовать в проведении ВНО-2020. Заболели трое педагогов из Чорткова и пять - из Тернополя.

Об этом пишет издание "Tenews" со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Оксану Чайчук.

С ее слов, больных педагогов к проведению ВНО не допустили. Они сейчас находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Оксана Чайчук напомнила, что всех учителей, участвующих в проведении ВНО, проверяют на коронавирус методом ПЦР-диагностики. Уже протестировано 1220 педагогов области.

"Среди работников образования Тернопольщины, которые привлечены к проведению ВНО-2020, у восьми человек выявлено COVID-19. Тестирование на выявление коронавирусной болезни проводят лаборатории областного лабцентру. В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Черткова", - рассказала главный санитарный врач Тернопольской области. 

 
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Тернопольщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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