Должны были проводить ВНО: на Тернопольщине коронавирус обнаружили у восьми учителей

Из-за выявленной инфекции их отправили на изоляцию.

В Тернопольской области по состоянию на 4 июля коронавирус COVID-19 подтвердили у восьми местных учителей, которые должны были участвовать в проведении ВНО-2020. Заболели трое педагогов из Чорткова и пять - из Тернополя.

Об этом пишет издание "Tenews" со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Оксану Чайчук.

С ее слов, больных педагогов к проведению ВНО не допустили. Они сейчас находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Оксана Чайчук напомнила, что всех учителей, участвующих в проведении ВНО, проверяют на коронавирус методом ПЦР-диагностики. Уже протестировано 1220 педагогов области.

"Среди работников образования Тернопольщины, которые привлечены к проведению ВНО-2020, у восьми человек выявлено COVID-19. Тестирование на выявление коронавирусной болезни проводят лаборатории областного лабцентру. В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Черткова", - рассказала главный санитарный врач Тернопольской области.