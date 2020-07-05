В оккупированном Крыму значительно увеличились цены для туристов

В аннексированном Крыму цены на отдых повысились на 10-15%.

По словам оккупационных властей Крыма, цены на отдых увеличились в среднем на 10−15% по сравнению с 2019 годом, турагентства же заявляют о скачке цен на 100%.

Об этом сообщает ТАСС.

Так называемый глава «комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма» Алексей Черняк признал, что после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона цены поднялись в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом.

Назвать такие показатели ему пришлось в ответ на публикации в российских СМИ, в которых говорилось о том, что в Крыму отели вдвое подняли цены на размещение в связи с ажиотажным спросом.

При этом генеральный директор российской сети турагентств Розовый слон Алексан Мкртчян констатировал, что к значительному увеличению стоимости номеров привели дополнительные расходы гостиниц на обеспечение безопасности в период пандемии и высокий спрос.

«Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж — гигантская, многие отели встанут скоро на stop sale (остановка продаж) — это произойдет в течение двух недель, до 15−17 июля, поскольку весь июль будет продан и останутся места только после второй декады августа. В этом году будет от силы 4 млн отдыхающих в Крыму — это „потолок“. Потому что в этом году сезон все равно смят. И в Крыму раньше холодает, чем в Сочи. В Крыму уже нельзя купаться в октябре», — сказал он.