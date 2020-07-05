Пожар в Новой Каховке: причиной стала семейная ссора

В 14:40 в Службу спасения по номеру "101" поступила информация о пожаре. В 16:16 пожар на площади 2 тысяч кв. м локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Люди эвакуированы из здания, пострадавших пока не обнаружено.
По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и в отместку поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.
Как сообщалось ранее, масштабный пожар в Новой Каховке вспыхнул в воскресенье, 5 июля, около 15:00 в пятиэтажке по улице Букина, 20.