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Пожар в Новой Каховке: причиной стала семейная ссора

Пожар в Новой Каховке: причиной стала семейная ссора
19:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
В городе Новая Каховка (Херсонская область) продолжается ликвидация пожара на крыше пятиэтажного дома. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

В 14:40 в Службу спасения по номеру "101" поступила информация о пожаре. В 16:16 пожар на площади 2 тысяч кв. м локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Люди эвакуированы из здания, пострадавших пока не обнаружено.

По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и в отместку поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.

Загорелась вся крыша: в Новой Каховке пылает многоэтажка

Как сообщалось ранее, масштабный пожар в Новой Каховке вспыхнул в воскресенье, 5 июля, около 15:00 в пятиэтажке по улице Букина, 20.

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Пожар, Новая Каховка, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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