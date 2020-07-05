ДТП в центре Черкасс: водитель маршрутки не разминулся с пожарной машиной (Видео)

В Черкассах на перекрестке улиц Смелянской и Надпильной произошло ДТП. Водитель маршрутки не уступил дорогу пожарной машине, ехавшей со включенной сиреной, из-за чего случилось столкновение. Об этом сообщает паблик "Типичные Черкассы" в соцсети Фейсбук.

"Сегодня в Черкассах в аварию попал автобус и пожарный автомобиль. ДТП произошло около часу дня, на пересечении улиц Смелянской и Надпильной(Ильина). Водитель маршрутки не уступил дорогу пожарной машине с включенной сиреной. В следствии чего автобус отнесло к фонтану у соборного сквера. К счастью пассажиров в автобусе не было, но 58-летний водитель получил перелом голени", - сказано в сообщении.

Момент столкновения также был заснят на камеру видеорегистратора одного из проезжающих мимо автомобилей (внимание, на видео присутствует нецензурная лексика).

Напомним, в Новой Каховке мужчина поссорился с женой и в отместку поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.