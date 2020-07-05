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Спасатели на Донбассе восстановили более 40 домов (Фото)

Спасатели на Донбассе восстановили более 40 домов (Фото)
23:07 Вс, 5 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook
На этой неделе силами ГСЧС удалось восстановить 41 дом на Донбассе.

В течение недели спасатели на Донбассе восстановили 41 дом, обследовали 31 га территории и обезвредили 614 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает штаб ООС.

"На этой неделе силами ГСЧС удалось восстановить 41 дом из тех, которые пострадали во время вражеских обстрелов. У большинствоа жителей нет возможности восстановить свою квартиру, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановить 1 229 домов ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение недели пиротехнические расчеты обследовали 31 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 614 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7 855 га таких территорий и 23,07 га акватории, изъяли и обезвредили 42 857 взрыво- опасных предметов.

"Еще один из аспектов работы спасателей - контрольные пункты въезда / выезда, а именно - оказание помощи населению, находящемуся на КПВВ. На этой неделе в помощи нуждались 72 человека", - отметили в штабе.

Кроме того, в течение недели на территории Донецкой и Луганской областей произошел 91 пожар, во время которых были спасены 5 человек.

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Донбасс, ООС.

Автор:

Телеграф
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