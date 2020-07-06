Смягчение ограничений: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

На границе с Польшей 6 июля в 1:00 ночи возобновлена ​​работа пункта пропуска "Грушев-Будомеж". По состоянию на утро границу пересекли всего 74 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня в 1:00 ночи. На 8:00 границу здесь пересекли всего семьдесят четыре человека. Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

На границе с Польшей на сегодняшний день пока не осуществляется пропуск в пунктах "Смельница", "Угринов", "Устилуг". Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов сразу, как с польской стороны заработают ПП "Кросценко", "Долгобычув" и "Зосин" соответственно.

Функционирующие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока.

По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.