В столице за сутки подтвердили 15 случаев COVID-19, один больной умер

В Киевской области подтверждены 2789 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

"В области 6 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2789 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 236 детей и у 497 медицинских работников", - говорится в сообщении.

За сутки подтверждены 15 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 1 до 14 лет (г. Белая Церковь - 1, с. Барышевка - 1, с. Глеваха Васильковского района -1) и у 12 взрослых (г. Обухов - 4, г. Белая Церковь. 3, г. Буча - 1, г. Ирпень - 1, Яготин - 1, пгт Гостомель - 1, Васильковский район - 1 (с. Кожуховка).

Из них 2 человека госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 13 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 569 человек (продолжают лечение 127 человек), на самоизоляции (под наблюдением) - 2220 человек.

Выздоровели 1512 человек, в том числе 131 ребенок в возрасте от 6 мес. до 17 лет. По отчетные сутки выздоровели 2 человека (г. Белая Церковь 1 (в т.ч. ребенок), пгт Ставище - 1).

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 54 больных. За сутки умер 1 пациент, 71 год, с. Беспятное Васильковского района (в Александровской клинической больницы г. Киева).

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступили 6227 подозрений на COVID-19. За последние сутки получены 28 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 10 395 контактными лицами.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 июля лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19, за сутки - 543 новых случая.