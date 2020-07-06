Во Львовской области ослабляют карантин: что откроется

На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение частично ослабить карантинные ограничения во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Прямая речь председателя Львовской ОГА Максима Козицкого: "Львовщина понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса.

Ситуация находиться на тщательном контроле, каждые три дня мы будем оценивать положение дел. В случае соответствия эпидемической ситуации в области признакам для усиления противоэпидемических мер будем рассматривать вопрос об усилении карантина".

С 07.07.2020 будет разрешено работу гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мер и соответствующих рекомендаций главного санитарного врача Украины.

Кроме того, разрешается проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

В то же время, областная комиссия дала соответствующее поручение местным штабам по ликвидации чрезвычайной ситуации, к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то детские сады всех форм собственности могут быть открытыми в пределах следующему этапу ослабления карантина.

По данным Минздрава, по состоянию на 6 июля, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет - 28,03%, при норме менее 10%.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 43,04% от общего количества, при норме менее 50%.

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 108,66 на 100 тысяч населения, при норме более чем 24. Это позволяет начать ослабление карантина.