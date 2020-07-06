Объявлено штормовое предупреждение: туристов просят не ходить в горы

Туристов просят воздержаться от походов в Карпаты из-за непогоды. Соответствующее сообщение появилось на странице ГСЧС.

По прогнозам гидрометеоцентра во второй половине дня 6 июля с сохранением в течение суток 7 июля по Ивано-Франковской области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек. (НМЯ 1) 1 уровень опасности, желтый.

Спасатели напоминают, что в период ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах.

"Тем, кто в конце концов решился в ночь на Ивана Купала на путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, на завтра, 7 июля, по всей территории страны, кроме Востока, объявлено штормовое предупреждение.

В западных регионах пройдут дожди, грозы, температура воздуха снизится до +16 градусов ночью и до +20 днем.