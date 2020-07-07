На границе с Беларусью заработали еще два пункта пропуска

На границе с Беларусью возобновили работу пункты пропуска "Дольск" и "Вильча". Государственная пограничная служба сразу проинформировала белорусскую сторону.

В ночь на 7 июля возобновили работу пункты пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с Беларусью.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

"Вчера было опубликовано решение правительства (от 17 июня -ред.) об отмене запрета на пешеходное сообщение в ряде пунктов пропуска и возобновление работы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью", - сказано в сообщении.

Пропускные операции возобновились как с украинской стороны так и с белорусской сегодня ночью. Это пункты пропуска "Дольск" (международный -ред.) и "Вильча" (межгосударственный -ред). Пока интенсивность пропускных операций невелика. Очевидно, люди будут отслеживать их функционирования и потом пассажиропоток может несколько возрасти".

Также решением правительства отменен запрет на пешее сообщения в 9 пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью. Один из них - "Синьковка", через который осуществляется пропуск как на территорию Беларуси так и России.

По словам Демченко, по состоянию на 7 июля из 230 пунктов пропуска и контроля остаются закрытыми около 40 пунктов (на границе с РФ и Белоруссией).