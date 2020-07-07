В Одессе силовики задержали членов банды вора в законе (Видео)

В ведомстве заявили, что бойцы "Альфы" задержали четырех организаторов банды во время попытки похищения человека. "Посредством угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" с потерпевшего деньги", - заявляют в СБУ. По предварительным данным, в состав банды входило более 10 жителей области. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали с потерпевших деньги за их решение. В случае неуплаты угрожали насилием и физической расправой. В СБУ заявляют, что деятельность группы контролировал вор в законе Лоту Гули (Надир Салифов), скрывающийся от украинского правосудия.