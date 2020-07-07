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В МИД выразили протест из-за новой волны задержаний крымских татар оккупантами

В МИД выразили протест из-за новой волны задержаний крымских татар оккупантами
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в разных районах АР Крым. Об этом сообщает МИД.

Отмечается, что по имеющейся информации, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины - Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья.

"Такие действия РФ являются продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность. Более того, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В связи с этим МИД требует от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих в частности, прекращение репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова.

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Украинские дипломаты призвали международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Как сообщалось, во вторник, 7 июля, утром в четырех районах оккупированного Россией Крыма российские силовики провели обыски в семи домах крымских татар, в результате обысков были проведены задержания.

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Украина, Крым, МИД, Боевики.

Автор:

Телеграф
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