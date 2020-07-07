Пожары на Луганщине: глава ОГА допустил версию поджога

Причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области мог быть поджог. Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил в комментарии Радио НВ.

"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", - сказал Гайдай.

По его словам, предупредить распространение пожара с помощью лесо-технических работ было невозможно из-за сильного ветра.

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами, как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", - отметил Гайдай.

Полиция и патрульные посещают дома и проводят эвакуацию жителей, отметил глава ОГА.

"Но очень трудно говорить с пожилыми людьми, они не хотят уезжать из домов. Они говорят: "Здесь мы родились, здесь мы и умрем". Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: "Нет, это наши дома, мы никуда не поедем"", - отметил Гайдай.

По его словам, множество правоохранителей проводят антимародерские мероприятия.

"Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет немало. Но на некоторых участках очаг настолько большой, что квадракопотеры падают от температуры", – добавил глава ОГА.

Площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га, отметил глава ОГА.

Как сообщалось ранее, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района возник пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - 20 га. Сегодня утром пожар был локализован на площади примерно 85 га. В связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниново.

По последним предварительным данным, в результате пожара погибли 5 человек, еще 9 пострадавших госпитализированы.

К ликвидации этого пожара привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района, площадь которого (верховой) составляет около 40 га.