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Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, четверо военных получили ранения

Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, четверо военных получили ранения
07:24 Сегодня Телеграф
7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями оружие. Четверо военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Фейсбук. 

Вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещены артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы.

На подступах к Новолуганское противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а у Орехова - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки.

ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", ранены четверо военных

У Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс.

На Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты получили адекватный ответ от ВСУ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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