Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, четверо военных получили ранения

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями оружие. Четверо военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Фейсбук.

Вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещены артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы.

На подступах к Новолуганское противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а у Орехова - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки.

У Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс.

На Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты получили адекватный ответ от ВСУ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.